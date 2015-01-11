Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области сообщает!

Информация об индексации денежных компенсаций гражданам, подвергшимся радиационным воздействиям.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 г. №74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» денежные компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации, с 1 февраля 2017 года будут увеличены на 2,5 %.

При наличии финансирования компенсации в новом размере будут выплачены в марте 2018 года и одновременно будет произведена доплата за февраль 2018 года.