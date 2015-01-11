Осторожно: реабилитация!

Очередное объявление, наклеенное прямо на входную дверь подъезда. Дело привычное. Хулиганствующие расклейщики готовы приляпать свои листовки и постеры хоть на лобовое стекло вашего авто, лишь бы выполнить свою работу.

Вот и на этот раз: цветное, красивое, на мелованной бумаге (денег немалых такая продукция стоит) и, главное, актуальное после новогодних праздников и перед очередными «спаренными» праздничными выходными…

Впрочем, рекламой реабилитационных центров в Озерске занимаются настойчиво и далеко не первый день. Еще недавно на одном из заборов красовалось предложение «руки помощи» алко- и наркозависимым.

Правда, как выяснилось, за этой актуальной вывеской скрывалась очередная околорелигиозная организация неохаризматиков, на этот раз, базирующаяся в соседнем Кыштыме. В далекий уральский городок потянулись персоналии, уже отметившиеся в печально знаменитых киевских событиях 2014 года на «майдане незалежности», в частности, некто Сергей Журавлев, именующий себя «архиепископом» и открыто призывающий на своих страничках в соцсетях к экспорту «майдана» в Россию.

Сейчас на озерском заборе объявление сменилось, но где гарантия, что сменилась организация, которой «угощают» озерчан сегодня?

Понятно, что в городе немало тех, кто хотел бы освободиться сам или освободить своих близких от какой-либо зависимости.

В этой ситуации в первую очередь необходимо выяснить: а что это за «добрые самаряне» спешат вам на помощь? Есть ли у этого центра лицензия на оказание медицинских услуг? Осуществляют ли в центре с клиентами какие-либо религиозные практики? Если – да, то какие?

Утопающий, порой, хватается за соломинку. Лишь бы эта соломинка не оказалась гирей, тянущей на дно. Как это произошло с популярным актером Дмитрием Марьяновым…

Александр Волынцев