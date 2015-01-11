Главу Аргаяшского района заподозрили в превышении из-за стройки на берегу заповедного озера

В Челябинской области глава Аргаяшского муниципального района подозревается в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков – в отношении Исрафиля Валишина возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, в 2013 году подозреваемый, выходя за пределы должностных полномочий, выдал разрешения на строительство объектов капитального строительства в лесах водоохраной зоны озера Увильды, где строительство запрещено», – говорится в сообщении.+

В отношении чиновника возбуждено дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

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