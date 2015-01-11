Что изменится в нашей жизни с началом весны-5

Водителям можно находиться на автомобильной дороге или на обочине в темное время суток и вне населенных пунктов только в специальной сигнальной одежде.

Это может быть жилет, жилет-накидка или любая другая верхняя одежда с полосами световозвращающего материала. Такая обязанность возникнет у водителей с 18 марта, она будет закреплена в Правилах дорожного движения. Но так ли легко обзавестись такой одеждой?

Светоотражающие элементы изготавливают практически все производители спецодежды, отмечает председатель правления некоммерческой Ассоциации поставщиков товаров и услуг для туризма и активного отдыха Алексей Гребцов.

А в министерстве промышленности и торговли "Российской газете" сообщили, что рынок отечественной спецодежды постоянно растет и вполне способен удовлетворить повышенный спрос, который неизбежно возникнет после вступления в силу новых правил для водителей.

Расширяется ассортимент, номенклатура сырья, используемых технологий и материалов. За три года профинансировано 11 проектов по разработке новых материалов для средств индивидуальной защиты, что помогло увеличить рост производства спецодежды на 40 процентов.

Световозвращатели могут быть в виде полосочек, которые можно просто носить в кармане, а при необходимости легко наклеивать на одежду. Стоят они совсем ничего - в пределах 100 рублей. И продаются сегодня буквально везде: на автозаправках, в книжных киосках и даже в отделениях "Почты России". Специальные жилеты и накидки со светящимися в темноте элементами, наподобие тех, которые мы привыкли видеть на сотрудниках ГАИ и дорожных рабочих, можно приобрести в любом автомагазине, магазине спецодежды, магазине спорттоваров или опять же на заправке. Стоят они подороже - от 300 до 1000 рублей. Но разве это деньги, когда речь идет о собственной безопасности? Главное, чтобы цены не подскочили, как это было со стикерами, указывающими, что автомобиль "обут" в шипованную резину.

Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах. Например, в Италии и Испании с 2004 года, в Австрии и Португалии - с 2005 года, в Хорватии - с 2006 года, Бельгии, Болгарии, Норвегии - с 2007 года, Люксембурге и Венгрии - с 2008 года. При этом во время поездок за город в темное время суток жилет должен висеть на спинке сиденья водителя. За отсутствие жилета - штраф. Причем весьма существенный. Так, в Италии, Испании и Франции - от 100 до 140 евро, а в Португалии уже 300-600 евро.

У нас пока для водителей, которые будут выходить в темноте на проезжую часть без сигнальных жилетов, штраф не предусмотрен. Как пояснил "РГ" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, включение нового пункта в ПДД сделано с целью привлечения внимание автовладельцев к собственной безопасности. Но, возможно, и у нас скоро введут штрафы.

При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть находящегося на дороге или обочине человека на расстоянии 25-50 метров.

Если же на человеке сигнальная одежда, то заметить его можно уже на расстоянии 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой человек в спецжилете на дороге становится виден, увеличивается со 100 до 350 метров. Это дает водителям приближающихся машин дополнительные 15-25 секунд, чтобы объехать человека на дороге или не задеть его на обочине.

По оценкам норвежских исследователей, использование различного рода элементов из световозвращающих материалов позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пешеходами в темное время суток на 30-70 процентов. При этом в темноте лучше всего видны световозвращающие детали одежды желтого и красного цветов, размещенные в районе груди и бедер человека.

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