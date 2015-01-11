Несанкционированные работы в охранной зоне ЛЭП оставили без света 1,5 тыс. человек в Каслинском районе

Специалистам «Челябэнерго» (филиал ОАО «МРСК Урала») потребовалось почти 13 часов на устранение аварии на ЛЭП, оставившей без света около 1,5 тыс. человек в Каслинском районе - кабель повредили сотрудники Вишневогорского рудоуправления, начавшие несанкционированные работы в охранной зоне ЛЭП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.

«Авария на кабельной линии электропередачи 6 кВ произошла в 16.10 в четверг, 1 марта. В результате без электроснабжения остались 1 370 жителей и пять социально значимых объектов – в том числе школа, детский сад, очистные сооружения и поликлиника», – говорится в сообщении.

На место незамедлительно прибыла оперативно-выездная бригада Центральных электросетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго». После установления причины отключения энергетики приступили к работам по восстановлению электроснабжения, были задействованы три аварийно-восстановительные бригады. «Работы были осложнены необходимостью отогревания промерзшего грунта, так как в последние несколько дней в Челябинской области температура воздуха опускалась ниже минус 20 градусов», – добавили в компании.

Работы велись и в темное время суток, и в 5.18 2 марта электроснабжение обесточенных потребителей было полностью восстановлено.

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