В свои законные права вступила весна! Первая мартовская афиша вашему вниманию!

Эти выходные, как затишье перед бурей - празднованием 8-го марта...Но всё же мы смогли отыскать для вас самые интересные и необычные развлечения этого уикенда!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-30, Сноупарк, тюбинг, прокат, мангальные зоны, уютное кафе.

3 и 4 марта(с 14 и с 11-00 соответственно)

ск "Труд": Федерация бокса и кикбоксинга ОГО и ОГСООБИ ,,Легион мастеров" приглашают жителей нашего города на Кубок города Озерска по боксу и кикбоксингу.

3 марта с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: рейтинговый турнир Марафон 3-ий тур 2-3 группа по «Пирамиде свободной».

3 марта 11-00

Театр кукол: СКАЗКА В ПОДАРОК (малый зал) 3+

3-4 марта с 10-00

Кск Лидер: 17 традиционный женский турнир по волейболу памяти А.В.Мичковец.

3 марта 18-30

Театр драмы и комедии "Наш дом": "Зойкина квартира" (18+)

4 марта 11-00

Театр кукол: ФЕДОРИНО ГОРЕ (большой зал) 6+

4 марта 11-00

Театр драмы и комедии "Наш дом": "Бабушка удава"(3+)

4 марта 18-30

Театр драмы и комедии "Наш дом": "Лейтенант с острова Инишмор"(18+)

П.Татыш

3 марта 16-00

ДК им.А.С.Пушкина: концерт «Только раз бывают в жизни встречи» из цикла «Вечность романса»

П.Новогорный

4 марта 14-00

ДК «Энергетик»: праздничный концерт «Музыка весны». Программа концерта наполнена романтикой и любовью к женщинам.

В концерте примут участие хореографические коллективы «Созвездие», «Искорки», «Капельки», вокальные коллективы «Лето», «Стиль», «Людмилы», солисты Т. Капина, Д. Капин, А. Исайкин.

Миасс

Все выходные:

Глц Солнечная Долина: во второй раз пройдут Этапы Кубка мира ФИС по фристайлу в дисциплине ски-кросс. В этом году Челябинская область примет сразу два этапа Кубка: первый – 3 марта, второй − 4 марта. На Южный Урал приехали сильнейшие спортсмены из 17 стран мира, в том числе победители и участники Олимпийских игр 2018 в Корее: Бреди Леман (Канада), Марк Бишофбергер (Швейцария), Сергей Ридзик (Россия), Келси Серва и Бриттани Фелан (Канада), Фанни Смит (Швейцария). Выйдут на старт и лидеры зачета Кубка мира по ски-кроссу, среди которых олимпийский чемпион Сочи-2014 Жан-Фредерик Шапуи (Франция), Алекс Фива (Швейцария) и Сандра Наэслунд (Швеция). Увидим мы и выступления медалистов Сочи-2014 Арно Боволенты, Джонатана Мидоля (Франция) и Мариэль Томпсон (Канада).

Челябинск:

3 марта с 11 до 20ч

Конгрессно-выставочный холл: весенний фестиваль культур "ЭТНО-ФЕСТ"! Более 80 мастеров из Челябинска и Челябинской области, а также других городов России представят в ассортименте изделия ручной работы, дизайнерскую одежду, эко-товары и услуги. Более 70 артистов выступят на фестивале! Посетителей мероприятия ждут выступления многих музыкальных групп и танцевальных коллективов, хороводно-игровые программы и потрясающее шоу огней!

3 марта с 11 до 19ч

Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Александрова: выставка, посвященная творчеству известного челябинского фотографа - «Александр Фирсов. Фотографии».

Он более одиннадцати лет работал в редакции челябинского «АиФ», до этого публиковал свои работы в известных челябинских газетах, к примеру, таких как «Вечерний Челябинск», «Челябинский рабочий», «Комсомольская правда». Александр был мастером репортажной фотографии, снимал праздники и будни обычных людей.

3 марта 17-00

Фотолюб, фотостудия: организаторы на общественных началах подхватили мировой тренд ренессанса плёнки и организовали встречи для всех, кто хочет приобщиться к пленочной фотографии.

Под эгидой проводятся творческие встречи, лекции по фотографии и фотопроцессам, организовываются фотовыставки.

Тема предстоящей встречи «Фотографируем на ЗЕНИТ».

4 марта 13 и 14-00

Занимательная наука в «Детском музее»: в нашем краеведческом, а точнее в «детской» его части (в Детском музее), каждое воскресенье проводят научные занятия для детей 7-12 лет. Обучают физике, химии, географии или биологии. В день проходит сразу два занятия — в 13.00 и в 14.00. Здесь юные посетители смогут поучаствовать в экспериментах, иллюстрирующих различные законы природы, познакомиться с научными приборами (микроскоп, спектроскоп, барометр, термометр и др.) и освоить простейшие методы естественнонаучного исследования.

В этот раз будут вот такие занятия:

«Самый главный металл».

4 марта 15-00

Экспериментус, музей занимательной науки: шоу «Планета огня» в Экспериментусе.

Огонь разожжётся прямо у вас на ладони, ваша личная огненная ракета взлетит у вас перед глазами. С небольшой помощью, но самостоятельно, вы проведёте множество горячих опытов.

Екатеринбург

Все выходные:

Международный центр искусств «Главный проспект»: открывающийся в самом сердце Екатеринбурга международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на крупнейшую выставку поп-арта в России, представив зрителям уникальную коллекцию работ современного искусства. Среди них — воспроизведенные знаменитые банки супа «Кэмпбелл» Энди Уорхола и работы другого классика этого стиля, Роя Лихтенштейна, погружающие зрителя в мир комиксов. Нашумевший художник Такаси Мураками разместил здесь свои работы, раскрывающие игровую природу автора и орнаментальную энергию японской живописи.

Универмаг Bolshoy: Sandarina Market. Тебя ждет 30 мастер-классов, 30 новичков и 30 иногородних марок на дизайнерском маркете, пробуждение от зимней спячки, живая музыка и лучшие идеи для подарков на 8 марта.

Цирк «Арлекино»: военная разведка. На маршруте участников ожидают различные препятствия: стрельба, пиротехника, скрытое передвижение на местности, веревочные переправы, минные поля, сложные загадки. В помощь командам выделяем наши главные силы — специально обученных служебных собак породы восточно-европейские овчарки. Они сумеют и преступника обезвредить и по запаху найти любой предмет.

В штабе всех ждет радушный прием, чай, печенье и настоящая солдатская каша.

3 и 4 марта 14-00

Литературный квартал: приглашаем вас в Парк Литературного квартала на игровую программу для детей от 3 лет «Лесная олимпиада». Маленьких гостей ждут веселые старты с симпатичными «обитателями» леса. А взрослые смогут пострелять из лука и пройтись на ходулях.

3 марта 16-00

Дворец Молодежи: новый интерактивный мастер-класс известного стилиста и популярного телеведущего Александра Рогова пройдет под девизом «Инвестируйте в свой внешний вид грамотно!». На мастер-классе вы приобретете ценные знания: — о самых свежих модных тенденциях — как создавать стильные, современные образы за разумные деньги — как проводить приятный и эффективный шоппинг, чтобы выглядеть эффектно — секреты стиля и интересные фишки при создании стильных образов для различных типажей фигуры Вы узнаете о том, как найти свой неповторимый стиль, сохранить и выразить индивидуальность, тонко улавливая переменчивость трендов.