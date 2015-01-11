В подарок озерчанкам – песни, танцы и стихи

В преддверии Международного женского дня глава Озерского городского округа и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» от имени сильных и ответственных мужчин поздравили милых дам с первым весенним праздником со сцены дворца культуры «Маяк».

Евгений Щербаков поблагодарил озерчанок за ту поддержку, без которой не может быть успешным ни один мужчина, и те тепло и уют, которыми настоящие хозяйки наполняют дом. Глава округа пожелал присутствовавшим в зрительном зале счастья, здоровья, любви, Михаил Похлебаев - весеннего настроения в этот замечательный светлый праздник.

Концерт с участием творческих коллективов Культурно-досугового центра стал настоящим подарком всем, кто 6 марта пришел на праздничный городской вечер: программа была наполнена красивыми мелодиями и стихами, каждое выступление артистов воспринималось как признание в любви. Добрая, искренняя атмосфера воцарилась в зале с первых минут и поддерживалась ведущими концерта – Светланой Вельке и Антоном Комиссаровым. От номера к номеру становились громче аплодисменты, все чаще звучали крики «браво».

В завершение мероприятия его организаторы преподнесли гостям праздника особый подарок - песню в исполнении лауреата международных конкурсов, солиста-стажера Екатеринбургского театра оперы и балета Степана Волкова.

Фото Владимира Беляева.

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