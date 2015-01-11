Орама нан — «упакованный хлеб»

Это блюдо присутствует в кулинарии практически всех народов Средней Азии и даже у мусульман Китая. Говорят, что от дунган оно и пришло, хотя каждый народ претендует на авторство. У всех называют его по-разному: хунон, ханум, жута нан, юраза, орама нан. Сегодня я предлагаю сделать орама нан, казахский вариант, который переводится примерно как «запакованный» или «завернутый хлеб».

Для теста:

500 г муки

200 г воды

1 яйцо

Соль.

Для начинки:

600 г моркови

2 луковицы

черный перец по вкусу

соль по вкусу

100 г растительного масла.

Первым шагом замешиваем тесто. И, тщательно его вымесив, откладываем в полиэтиленовый пакет на полчаса на расстойку. А тем временем приготовим начинку. Морковь трем на крупной терке. Лук мелко режем.

В разогретую сковороду наливаем растительное масло и хорошо разогреваем. Бросаем лук и обжариваем его до легкого румянца.

Опускаем морковь, солим, перчим и жарим до готовности. Это один вариант. Второй вариант заключается в том, что в начинке используются сырые морковка и лук. Как кому нравится.

Тесто к этому времени уже расстоялось. Делим его на три равные части и каждую раскатываем в тонкий пласт. Сторону пласта, куда будем раскладывать начинку, промазываем или растительный маслом, или растопленным сливочным. Раскладываем третью часть начинки.

И аккуратно плотненько скатываем пласт в рулет. Рулет кладем на смазанный маслом лист мантоварки.

Справившись с рулетами, вставляем листы в верхнюю часть кастрюли и ставим ее над кипящей водой в нижней. Варим на пару 30 минут. Через 30 минут достаем орама нан и подаем его с катыком, каймаком, кефиром или сметаной. Дешево, просто и сердито!