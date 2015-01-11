Лучшая женщина-полицейский Озёрска — следователь

В Озерской полиции выбрали лучшую по профессии.
11 сотрудниц из различных подразделений Управления МВД по ЗАТО приняли участие в конкурсе. Женщины показали свою физическую, правовую огневую и огневую подготовку (разбирали пистолет Макарова, соревновались в стрельбе).
Призовые места распределились так:
3 место – майор полиции Марина Рочняк, старший дознаватель Отдела дознания.
2 место – старший лейтенант внутренней службы Наталья Замятина, инспектор Группы информационных технологий, связи и защиты информации.
1 место – капитан юстиции Мария Волянская, следователь Следственного отдела Управления.
Интересно, что Наталья оказалась лучшей в стрельбе (96 очков из 100), а Мария показала лучшие результаты по разборке ПМ (6,30 секунды) и по физической подготовке.
Начальник Управления вручили победительницам грамоты и цветы.
https://lentachel.ru
Ключевые теги: Полиция, конкурс.
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