Лучшая женщина-полицейский Озёрска — следователь

В Озерской полиции выбрали лучшую по профессии.

11 сотрудниц из различных подразделений Управления МВД по ЗАТО приняли участие в конкурсе. Женщины показали свою физическую, правовую огневую и огневую подготовку (разбирали пистолет Макарова, соревновались в стрельбе).

Призовые места распределились так:

3 место – майор полиции Марина Рочняк, старший дознаватель Отдела дознания.

2 место – старший лейтенант внутренней службы Наталья Замятина, инспектор Группы информационных технологий, связи и защиты информации.

1 место – капитан юстиции Мария Волянская, следователь Следственного отдела Управления.

Интересно, что Наталья оказалась лучшей в стрельбе (96 очков из 100), а Мария показала лучшие результаты по разборке ПМ (6,30 секунды) и по физической подготовке.

Начальник Управления вручили победительницам грамоты и цветы.

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