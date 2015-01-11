«Л» в Метро — любовь, лестница, ласточка…. первая театральная ласточка озерской актрисы Виктории Кривдиной в Челябинске!

Осторожно, двери закрываются! С порога попадаешь в почти настоящий вагон, тоннель, и даже голос в динамиках объявляет остановки как в настоящем метро. И это еще не театр, а только фойе. Сразу повеяло экспериментом. Спектакль с загадочным названием «Л» - премьера одной из моих любимейших актрис – яркой, темпераментной Виктории Кривдиной, добрейшей души человека, жизнерадостной и красивой.

Не так давно по семейным обстоятельствам ей пришлось покинуть родной Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» и начать с нуля актерскую карьеру в Челябинске…

Так она оказалась в театральной лаборатории Метро. До сих пор я лишь один раз встречала это название на театральных просторах – в афише озерского театрального фестиваля «Ночь в театре». Привозили «Контрабас». Посмотреть не довелось. Так что этот день был для меня интригующим. Режиссер Тамаз Гачечиладзе рассказывал о создании театральной лаборатории «Метро», планах на будущее, замыслах – все очень интересно, но главным событием сегодняшнего дня оставался таинственный «Л». Первая премьера Виктории Кривдиной в Челябинске – как я могла такое пропустить?

Театральное пространство – оно же выставочное. По периметру квадрата деревянные лавочки-сиденья, на стенах картины местного художника. Очень странные, надо сказать. Сюжеты то ли из области метафизики, то ли конструктивизма… Некие миры состоящие из множества тщательно прописанных деталей, спирально взвихренные, расходящиеся в бесконечность многочисленными лестничными ответвлениями-щупальцами. Названия разные, а сущность, по сути, одна и та же…

Ходим, смотрим… Невзрачная, неопределенного возраста тетенька-смотритель (таких всегда можно увидеть в картинных галереях) в нелепой кофте объемной вязки с приколотой на груди дешевенькой брошкой. Она начинает читать стихи Роберта Рождественского, «не замечая» нас и, собственно, ни к кому не обращаясь. Голос глубокий, волнующий, достигающий сердца. Об одиночестве, жажде любви, мечтах о встрече с тем, единственным, без кого жизнь не имеет никакого смысла. Тема женская, но стихи мужские. «Розовые» тона, мелодрама или жалобы на неудавшуюся личную жизнь здесь неуместны, их и нет, а зрительницы старательно прячут наворачивающиеся слезы.

Спрятаться здесь сложно – яркий свет, зрители замкнуты в одно общее пространство. Актрисе еще сложнее, взгляды устремлены на нее сразу со всех сторон. А она купается в этом зрительском внимании, неизбывности любви, какой-то природной уверенности, что счастью быть, сколько бы ни пришлось его ждать. На наших глазах, не покидая сцену, она из серой мышки преображается в красивую молодую женщину! Ура.

Аплодисменты. Душевное обсуждение после спектакля. Поклонники Виктории Кривдиной в Озерске до сих пор по ней скучают. Часть спектаклей с ее участием в озерской драме остается в запасниках – замены пока не нашли. И вот – первая творческая заявка в Челябинске. Первые зрительские потрясения и счастливые отклики. Новые поклонники. Сколько их будет здесь, в миллионном городе? Поживем – увидим.

Юлия Клепикова