В Челябэнергосбыте предупредили южноуральцев о случаях мошенничества

Южноуральцев массово призывают заменять приборы учета электроэнергии. Соответствующие уведомления появились в почтовых ящиках жителей области. В компании Челябэнергосбыт просят не поддаваться на такие провокации.

"ПАО «Челябэнергосбыт» оповещает каждого абонента индивидуально об истечении сроков работы индивидуального прибора учёта, публикуя информацию-предупреждение в квитанции за электроэнергию. Также получить консультацию можно в «Личном кабинете» абонента на официальном сайте компании, через специальные приложения-мессенджеры Viber и Telegram, а также у специалистов расчётно-информационных центров." — уточнили в компании.

Всем абонентам также порекомендовали внимательно изучить паспорт нового прибора учета, где указаны дата поверки и межповерочный интервал. Если документ на счётчик отсутствует, информацию о квартале и годе поверки можно узнать по оттиску на пломбах.

В «Челябэнергосбыте» также попросили сообщать о замене счетчика заблаговременно.

Нарушения также зафиксировали в полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

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