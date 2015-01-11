В Челябэнергосбыте предупредили южноуральцев о случаях мошенничества

Южноуральцев массово призывают заменять приборы учета электроэнергии. Соответствующие уведомления появились в почтовых ящиках жителей области. В компании Челябэнергосбыт просят не поддаваться на такие провокации.
"ПАО «Челябэнергосбыт» оповещает каждого абонента индивидуально об истечении сроков работы индивидуального прибора учёта, публикуя информацию-предупреждение в квитанции за электроэнергию. Также получить консультацию можно в «Личном кабинете» абонента на официальном сайте компании, через специальные приложения-мессенджеры Viber и Telegram, а также у специалистов расчётно-информационных центров." — уточнили в компании.
Всем абонентам также порекомендовали внимательно изучить паспорт нового прибора учета, где указаны дата поверки и межповерочный интервал. Если документ на счётчик отсутствует, информацию о квартале и годе поверки можно узнать по оттиску на пломбах.
В «Челябэнергосбыте» также попросили сообщать о замене счетчика заблаговременно.
Нарушения также зафиксировали в полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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Ключевые теги: Челябэнергосбыт, счётчики, мошенничество.
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