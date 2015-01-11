В Челябинской области заболеваемость гриппом пошла на спад

В Челябинской области отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех муниципальных образованиях. Уровень заболеваемости ниже порогового на 31%.

На праздничной неделе уровень заболеваемости значительно снизился. Зарегистрировано 21 тысяча 688 случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 36% по всем возрастным группам.

В Челябинске за неделю зарегистрировано 11 тысяч 79 случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 13% и уровня эпидпорога на 15%.

По настоящее время преимущественно циркулируют вирусы гриппа А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.

Сохраняется проведение карантинных мероприятий в Саткинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Верхнеуфалейском, Октябрьском, Миасском, Златоустовском, Копейском, Коркинском, Еткульском, Увельском муниципальных образованиях.

В медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения на территории Челябинской области введены ограничительные мероприятия. В связи с высоким уровнем заболеваемости приостановлен учебный процесс в 30 классах в 12 школах области.

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