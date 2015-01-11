Отдохнули душой под аккомпанемент любимых песен

14 марта в Озерске во дворце культуры «Маяк» прошел фестиваль в рамках проекта «Ветеранские встречи», который проводится Челябинской государственной филармонией при поддержке Губернатора Бориса Дубровского и Министерства культуры Челябинской области.

Следует отметить, что масштабный фестиваль предназначен для южноуральцев старшего поколения. Участниками концертных программ станут челябинские музыканты, чьи выступления являются неотъемлемой частью культурной жизни Челябинска в течение многих лет

Во вступительном слове заместитель председателя областного Совета ветеранов Сергей Седнев рассказал о том, что данный проект был инициирован председателем Совета ветеранов Анатолием Сурковым. Он также отметил, что фестиваль пройдет во всех городских округах и муниципальных районах Челябинской области, всего будет дано 50 концертов.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков поблагодарил организаторов фестиваля, творческий коллектив филармонии за большой вклад в пропаганду музыкального искусства, нравственное, художественное и эстетическое воспитание. Глава также подчеркнул, что ветераны округа высоко ценят и понимают значение искусства и с особым уважением относятся к людям творческого цеха. Евгений Щербаков пожелал всем доброго здоровья, личного и семейного счастья, дальнейших творческих успехов и новых встреч на озерской земле.

В Озерском городском округе проживает много людей, внесших большой вклад в развитие города, комбината и атомной отрасли. Ведущий концерта со сцены представил присутствовавших в зале заслуженных ветеранов: Альбину Бочкову – Заслуженного учителя Российской Федерации, Нину Ермакову – Заслуженного работника дошкольного образования, Почетного гражданина города, Наталью Новикову – лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание», Юрия Носача – лауреата Государственной премии СССР, Льва Титоренко – Заслуженного строителя Российской Федерации, Василия Шевченко – кавалера ордена Ленина, Почетного гражданина города, Александра Шевченко – лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание».

В концертной программе прозвучали популярные песни прошлых лет в исполнении заслуженной артистки России Галины Сбродовой, а также вокалистов Елены Никитиной и Рустама Зайченко. Зал встречал выступления солистов аплодисментами, а когда звучали знакомые произведения, зрители с удовольствием пели вместе с артистами. Полуторачасовой концерт прошел на одном дыхании, ветераны выходили из зала вдохновлённые, с зарядом хорошего настроения.

Исполняющий обязанности начальника управления культуры Антон Наумов и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев поблагодарили гостей за прекрасное выступление и вручили творческому коллективу благодарственное письмо, цветы и памятные книги.

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