«Здание спасено, жители довольны – и это главное»

Глава округа Евгений Щербаков посетил спортивный комплекс «Парус», ориентированный на людей с ограниченными возможностями здоровья: осмотрел отремонтированные помещения и пообщался с посетителями.

Вчера, в конце рабочего дня Евгений Щербаков побывал в одном из спортивных сооружений, находящихся на балансе МБУ «Арена», и остался удовлетворен ходом его восстановления:

- «Парус» еще несколько лет назад мы могли потерять: худая кровля, обветшалые помещения, отсутствие оборудования… Сегодня я увидел, как преобразился объект за счет проведенных ремонтов и оснащения. Порядка трех миллионов рублей было направлено на то, чтобы создать здесь комфортные условия для занятий физкультурой и спортом. О том, что средства потрачены не зря, можно судить по отзывам занимающихся: они довольны и - это главное.

Как пояснил директор МБУ «Арена» Сергей Родин, активные действия в отношении «Паруса» начались в 2014 году с ремонта кровли, средства на него были выделены из бюджета округа. Все последующие преобразования учреждение проводило постепенно, за счет собственных внебюджетных доходов и экономии средств при проведении конкурсных процедур:

- В первую очередь мы отремонтировали две раздевалки (здесь появились теплые полы, удобные сиденья и вешалки, красивые потолки и хороший свет), затем сделали косметический ремонт в тренажерном зале (заменили окна, электрику, потолки и покрасили стены), облагородили комнату для нашего инструктора. В конце 2017 года дошла очередь до теннисного зала, его обновили в кратчайший срок - уже в январе 2018 года он был готов для занятий (его площадь увеличили за счет бывшей «гардеробной», покрасили помещение в тот цвет, который выбрали теннисисты, установили подвесной потолок, евроокна, современное освещение). В наших планах – привести в порядок пока оставшиеся без ремонта душевые, туалеты и комнату для теоретических занятий, игр в шахматы и шашки. Делать это мы будем постепенно, при наличии достаточных средств.

Во время посещения «Паруса» Евгений Щербаков услышал немало добрых слов в адрес тех, кто вдохнул вторую, «здоровую» жизнь в здание, судьба которого долгое время не складывалась. Теперь сюда еженедельно приходит больше сотни человек: инвалиды занимаются реабилитацией бесплатно, остальные укрепляют физическую форму за очень символическую плату .

Чтобы в полной мере проникнуться атмосферой нового спортивного зала, глава округа сыграл короткую партию в настольный теннис с инструктором Еленой Васиной.

Высоко оценив качество проведенных в «Парусе» ремонтов, Евгений Щербаков поблагодарил Сергея Родина, директора МБУ «Арена» за грамотное ведение хозяйственной деятельности и отметил, что в Озерском городском округе развитие физкультуры и спорта считается одним из приоритетных направлений в деятельности органов местного самоуправления:

- У нас много жителей, которые увлечены здоровым образом жизни, востребованность спортивных объектов возрастает год от года. Мы стараемся поддерживать в нормальном состоянии и возрождать устаревшие сооружения, а также вводить в строй новые: самый масштабный из них – спорткомплекс с ледовой ареной «Высота», который планируется построить на месте нынешнего СК «Строитель».

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