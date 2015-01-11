Озерская прокуратура потребовала от мэрии узаконить уличную торговлю

Прокуратура Озерска потребовала от главы города Евгения Щербакова утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципалитета.

Проверка надзорного органа установила, что, вопреки постановлению регионального правительства, в ЗАТО до сих пор отсутствует положенный порядок легализации ларьков и павильонов.

Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на принадлежащей государству или муниципалитету земле должно основываться на местной схеме. В январе 2016 года правительство Челябинской области утвердило порядок разработки органами местного самоуправления таких документов, в течение 2017 года озерская мэрия работала над проектом положения о НТО, однако этот нормативный акт до сих пор не принят. Это и послужило причиной внесения прокурором главе Щербакову представления.

Между тем в администрации Озерска корреспондента «ФедералПресс» заверяют, что документ, регламентирующий размещение ларьков, уже готов. По словам начальника управления экономики администрации города Александра Жмайло, все действующие на конец 2016 года павильоны и киоски были уже внесены в схему размещения НТО в «запретке». Проект же городского постановления на сегодня прошел необходимые этапы согласования в госорганах и будет представлен депутатам собрания ЗАТО на ближайшей сессии.

«У нас, как и везде, тоже есть предприниматели, которые работают без согласования с городскими властями, – признал Александр Жмайло. – В 2016 году при составлении схемы были учтены и их торговые точки. После утверждения порядка размещения НТО депутатами горсобрания таким нелегалам будет дано шесть месяцев, чтобы заключить договоры о работе с мэрией. Документом прописан упрощенный порядок заключения договоров, без конкурсных процедур. Так что для тех, кто уже сегодня платит муниципалитету за работу на городской земле, ничего не изменится. Те, кто заключит договоры в течение ближайшего полугода, спокойно продолжат работать. Новые торговые точки будут размещаться уже в соответствии со схемой. Что какается пожелавших остаться нелегалами – что ж, в нашем документе прописан и подробный порядок принудительного демонтажа незаконных нестационарных объектов».+

Напомним, вопрос борьбы с нелегальными НТО остро стоит в Челябинске, где для эвакуации незаконных ларьков создано целое МКУ «Городская среда». В Озерске, правда, масштаб проблемы помельче: по оценке Александра Жмайло, в городе на сегодня работают порядка сотни НТО, включая мобильные фургончики и остановочные комплексы.

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