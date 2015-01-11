Челябинская область попала в десятку самых культурных регионов России

Министерство культуры подвело итоги трехлетней работы.

Во время расширенной коллегии областного минкульта собрались самые культурные люди области: руководители ведомства, представители муниципалитетов, директора областных учреждений.

— Мы привыкли к жалобам на недостаток материальных средств, но ситуация меняется. Общий объем финансирования материально-технической базы учреждений культуры за три года увеличился в четыре раза с 49,9 миллионов рублей в 2015 году до 198,7 миллионов рублей в 2017 году, — сказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

ЧЕМ ГОРДИМСЯ

Впервые наша область попала в десятку самых культурных регионов, так как мы стали первыми, кто заключил соглашения с музеями Кремля и с Большим театром (артисты Большого театра будут выступать на сцене южноуральского театра пять лет), также у нас открылся региональный центр Президентской библиотеки.

Прошлой осенью на нашей земле мы впервые провели Уральский театральный форум.

https://www.chel.kp.ru