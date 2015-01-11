Сотрудники ГИБДД проверят водителей!

16 февраля 2018 года в период времени с 18-00ч до 21-00ч сотрудниками Отдела ГИБДД Озерского городского округа в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, будет проводиться массовая проверка группами нарядов ДПС на предмет выявления признаков состояния опьянения.

В связи с тяжкими последствиями, как здоровья граждан, так и их жизни, данные мероприятия актуальны и являются требованием нынешнего времени! Проблема нетрезвого поведения на проезжей части касается всех, поэтому Госавтоинспекция будет продолжать целенаправленную работу на искоренение данной проблемы, а самое главное бороться за снижение тяжести последствий и количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине нетрезвых водителей.