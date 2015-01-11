В Челябинской области ГИБДД запустила проект по борьбе с аварийными дорогами

Сотрудники призывают южноуральцев фотографировать ямы и присылать фото в полицию.

Проект «Дороги.74» запустил Общественный совет регионального полицейского главка. Общественники предлагают южноуральцам сфотографировать аварийные участки дорог: ямы, разломы, отсутствие разметки и другие. Уточнить адрес, где сделан снимок, а лучше сохранить геолокацию на смартфоне: заскриншотить свое местоположение в приложениях «Яндекс. Карты» или Google Maps. И загрузить фото на сайт МВД, можно анонимно.

— Присланную информацию мы направим в Комиссию по мониторингу обеспечения безопасности дорожного движения, а она проконтролирует, чтобы органы исполнительной власти устранили выявленные недостатки, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пока проект проводится в экспериментальном режиме. Фотографии принимаются до 20 апреля.

Результаты ремонтных работ разместят на сайте ГУ МВД России по Челябинской области. А если при отправке фото, вы оставите электронную почту, вам пришлют их лично, именно по тому участку, на который вы пожаловались.

https://www.chel.kp.ru