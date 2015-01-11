Трассу М-5 на Южном Урале ждут большие перемены

Уже в 2018-2025 годах трассу М-5 на Южном Урале ожидает серьезная реконструкция. Речь идет об участке дороги рядом с Травниками, которая имеет сужение до 1 полосы в каждую сторону.

Как уточнил руководитель управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Александр Лебедев, также будет расширен до 2 полос в каждом направлении участок дороги 1809-1820 километр, который граничит с Республикой Башкортостан и доходит до города Сатка Челябинской области.

- Нам постоянно задают вопрос, почему дорога 1-й технической категории здесь имеет всего две полосы, а не четыре? – рассказал федеральный чиновник. - Дело в том, что лишь в конце прошлого года, после многочисленных судебных заседаний, нам удалось расторгнуть контракт с прежним подрядчиком. Это позволило заново сформировать объект незавершенного строительства.

Александр Лебедев рассказал о том, какой будет дорога от Челябинска до Екатеринбурга, почему хлоридами посыпать дрогу лучше, чем песко-соляной смесью и в чем положительные качества нового асфальтобетона. Об этом и многом другом читайте в интервью на сайте газеты «Губерния».

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