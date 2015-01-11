Челябинское УФАС запретило «Люкс Воде» называть свою продукцию лучшей

Челябинское УФАС запретило «Люкс Воде» называть свою рекламировать «лучшую» воду в городе – преимущество продукта ничем не подтверждается.

О баннере со слоганом «Потому что лучшая!» заявил в антимонопольный орган житель Челябинска. Здесь выяснили, что такая реклама бутилированной воды распространялась не только в областном центре, но также в Копейске, Коркино и Еманжелинске.+

Между тем, согласно требованиям рекламного законодательства, превосходство рекламируемого товара перед аналогичной продукцией должно быть подкреплено соответствующими доказательствами и документами. В рекламном тексте необходимо указывать критерий, по которому такое сравнение проводится и который имеет объективное подтверждение.

«В рекламе "Люкс Воды» содержалась ссылка на маркетинговое исследование, согласно которому данная бутилированная вода признана лидером на территории Уральского региона только по двум критериям – объему продаж и вкусу. При этом в исследовании по последнему критерию участвовала только определенная категория населения – беременные женщины, мамы детей до 10 лет и спортсмены. Однако рекламный лозунг "Потому что лучшая… Люкс Вода" может сформировать у потребителей впечатление, что рекламируемая питьевая вода обладает преимуществами перед продукцией конкурентов в целом», – говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, рекламодатель – ООО Компания «Уральский родник» – нарушил закон о рекламе. Ему выдано предписание о прекращении ее дальнейшего распространения. Кроме того, нарушителя ждет штраф – от 100 до 500 тыс. рублей.

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