Озёрские лыжники снова лучшие

31марта-1 апреля 2018г. на горнолыжном комплексе «Гора Белая» г.Нижний Тагил прошли открытые областные соревнования Свердловской области по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов в 2х дисциплинах: Слалом-гигант и специальный слалом. От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Кулешов Владимир, Лыткин Сергей, Степанов Андрей, Степанова Нина. В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали: Слалом гигант:--1 место,-Кулешов Владимир, 3 место-Лыткин Сергей Специальный слалом: 1 место-Лыткин Сергей ,Степанова Нина 2место- Кулешов Владимир

Федерация горных лыж г. Озерска