Апрель встречает южноуральцев теплой погодой

Синоптики сделали прогноз на апрель. На Южном Урале он обещает быть теплым и дождливым.

По данным gismeteo, уже в начале месяца столбики термометров поднимутся до отметки плюс 6 градусов. При этом ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночами по-прежнему будет холодно – до минус 8 градусов. Уже к середине апреля потеплеет до плюс 7-10 градусов. Ночами будет около ноля. А к концу месяца воздух будет днем прогреваться до плюс 15. Челябинский гидрометцентр сообщает, средняя температура воздуха в апреле в нашем регионе составляет плюс 2-4 градуса.

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