4 апреля воздух прогреется до 12 градусов

В южной половине Челябинской области днем 4 апреля прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 12 градусов.

По информации синоптиков, в ночь на среду будет минус 2−7, в низинах — до 12, в отдельных районах возможны туманы, без осадков. Завтра днем столбики термометров поднимутся до плюсовых значений — 4−9, на юге — 7−12. В течение предстоящих суток отдельные порывы южного — юго-восточного ветра могут достичь 13 метров в секунду.

Тепло с европейского юга России принесли юго-западные ветры. В конце недели, 7—8 апреля, ожидается циклон с осадками в виде дождя и мокрого снега.

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