Облсуд оставил под стражей 2 полицейских Озерска, избивших дебошира

Бывшие сотрудники полиции, арестованные в Озерске за превышение полномочий и подкуп потерпевшего за ложные показания, останутся в СИЗО до 4 мая 2018 года.

3 апреля, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Владика Кучугулова и Максима Аминова. Постановления об аресте обжаловали сами обвиняемые и их адвокат, попросив изменить меру пресечения на домашний арест.

«Областной суд оставил без изменения постановления Озерского городского суда от 6 марта 2018 года, которыми обвиняемым продлены сроки содержания под стражей до 4 мая», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Таким образом, экс-сотрудники МВД проведут в следственном изоляторе около восьми месяцев.

Напомним, уголовное дело в отношении полицейских связано с событиями, произошедшими 30 июля 2017 года в Озерске. В свой выходной день сотрудник ГИБДД стал очевидцем драки, в которой, как ему показалось, избивали подростков. Страж порядка не смог пройти мимо и вмешался, заявив, что он сотрудник МВД. Однако вместо того, чтобы прекратить противоправные действия, троица взрослых налетчиков напала на него. Злоумышленников разогнал только наряд ППС, прибывший на место. Сотрудника ГИБДД госпитализировали с переломом челюсти.+

Буйных нарушителей доставили в отдел. Один из самых агрессивных участников был подвергнут административному аресту на 10 суток. Кроме того, в отношении него возбудили дело по статье 318 УК РФ (применение насилие в отношении представителя власти). Выйдя из изолятора, парень написал заявление на сотрудников полиции, которые, с его слов, плохо с ним обращались в ИВС: пинали, пытали током и выбили несколько зубов. Началось разбирательство. Через несколько дней оперов полиции поймали при передаче денег адвокату заявившего на них дебошира. Им вменяют части 1 статьи 309 УК РФ (подкуп потерпевшего в целях дачи им ложных показаний) и пункты «а, б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия и спецсредств).

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