С некоторых пор в Челябинске царит настоящий театральный бум. В проекте #ТеатрПространствоСвободы приняли участие театральные художники из Озерска: Андрей Степанов, Екатерина Трифанова и Маргарита Колмогорцева, а также два фотографа, участника озерского фотоклуба "Объективный мир" - Владимир Оськин и Александр Кузнецов!

Каждый день в Челябинске театры южноуральской столицы и области показывают спектакли, проводят мастер-классы. День Озерского театра кукол «Золотой петушок» – 5 апреля!

В 11:00 актриса Светлана Трофимова-Ерохина расскажет челябинским малышам певучую, красивую и добрую сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», а после научит их делать замечательные соломенные куколки-обереги. А в 13:00 – ребят постарше научат делать самых настоящих театральных кукол, да еще и покажут, как с ними работают артисты. Говорят, билетов на этот день уже нет.