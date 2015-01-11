Правопорядок в период проведения праздника «Пасха Христова» обеспечит полиция

Мероприятия, посвященные празднованию Пасхи на территории Озерского городского округа будут проведены в Храме «Покрова Пресвятой Богородицы» (г. Озерск), в приходе Во Имя Святителя Николая Мирликийского, чудотворца (п. Татыш), в приходе храма Иконы Божией Матери «Владимирская» (п. Новогорный) в ночь с 7 на 8 апреля.

Охрану общественного порядка в период проведения религиозных мероприятий вместе с сотрудниками полиции будут обеспечивать народные дружинники.

В период подготовки полицейские проводят проверку жилого сектора в районе проведения религиозных мероприятий, осуществляют проверку лиц, состоящих на профилактических учетах, и владельцев гражданского оружия на предмет условий хранения оружия.

До начала мероприятий места их проведения будут обследованы на предмет выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием служебных животных.

О правонарушениях и подозрительных предметах граждане могут сообщить в полицию по телефону 2-50-85 или 02 (с любого оператора мобильной связи по номеру 102) либо обратиться к любому сотруднику полиции.

В целом оперативная обстановка на обслуживаемой территории стабильная, Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области к обеспечению безопасности граждан и общественного порядка в период проведения мероприятий, посвященных «Пасхе Христовой» готово.