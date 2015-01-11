Человек прямоплатящий

Закон о "прямых" договорах вступил в силу и опубликован в "РГ".

Собственники квартир теперь могут перечислять средства поставщикам ресурсов в обход управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ). Документ дает возможность заключения "прямых" договоров между владельцами жилья и ресурсоснабжающими организациями на оказание услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, а также договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"Закон будет способствовать оздоровлению рынка управления жильем, исключив мотивацию недобросовестных управляющих компаний "управлять" чужими деньгами, а не домами", - сообщил "РГ" министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Задолженность УК перед поставщиками ресурсов исчисляется миллиардами рублей. Для того чтобы обратить внимание на эту проблему, ресурсоснабжающие организации начали публикацию списков должников. Так, "МОЭК" составила публичный антирейтинг управляющих компаний, чья задолженность за энергию ставит под угрозу теплоснабжение жилого сектора Москвы.

Каждая из компаний столичного антирейтинга имеет перед поставщиком ресурсов задолженность более 500 миллионов рублей. Взыскивать деньги приходится через суд, только за последнюю неделю марта 2018 года "МОЭК" выиграл в судах различной инстанции 22 дела против потребителей-должников на сумму 122,8 миллиона рублей. В "МОЭК" подчеркнули: речь идет о средствах, "которые управляющие компании собирают с потребителей и не доводят до ресурсоснабжающих компаний, практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета".

"Закон будет способствовать оздоровлению рынка управления жильем, исключив мотивацию недобросовестных управляющих компаний "управлять" чужими деньгами, а не домами", - сообщил "РГ" министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Задолженность УК перед поставщиками ресурсов исчисляется миллиардами рублей. Для того чтобы обратить внимание на эту проблему, ресурсоснабжающие организации начали публикацию списков должников. Так, "МОЭК" составила публичный антирейтинг управляющих компаний, чья задолженность за энергию ставит под угрозу теплоснабжение жилого сектора Москвы.

Каждая из компаний столичного антирейтинга имеет перед поставщиком ресурсов задолженность более 500 миллионов рублей. Взыскивать деньги приходится через суд, только за последнюю неделю марта 2018 года "МОЭК" выиграл в судах различной инстанции 22 дела против потребителей-должников на сумму 122,8 миллиона рублей. В "МОЭК" подчеркнули: речь идет о средствах, "которые управляющие компании собирают с потребителей и не доводят до ресурсоснабжающих компаний, практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета".

Переход на "прямые" договоры предусмотрен по инициативе управляющих компаний для случаев, когда у управляющей компании есть задолженность перед ресурсоснабжающей организацией более чем за два месяца. А также по инициативе собственников квартир, которые на общем собрании приняли решение о переходе на прямые "договоры". "Ресурсоснабжающая компания обязана заключить договор с собственниками, у нее есть три месяца для того, чтобы настроить процедуры", - поясняет Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. При этом у собственников есть право перейти на новый метод оплаты, даже если управляющая компания исправно перечисляет платежи ресурсоснабжающим организациям.

О заключении или расторжении договора с поставщиком ресурсов собственники должны уведомить органы государственного жилищного надзора.

Для удобства перехода на новый формат платежей минстрой разработал проект типового договора, который регламентирует стандартные условия предоставления услуги. В минстрое пояснили: размер платы собственников квартир при переходе на "прямые" договоры не изменится. За коммунальные ресурсы они будут платить их поставщику, а за коммунальные услуги- управляющей компании.

"Российская газета" вместе с экспертами готовит разъяснение, как будут работать "прямые" договоры. Свои вопросы по этой теме вы можете задать в четверг, пятницу 5 и 6 апреля с 10.00 до 12.00 по московскому времени по телефону: 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России) или по электронной почте: [email protected], а также по факсу: 8-499-257-58-92.

https://rg.ru/