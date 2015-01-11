В округе стартовал проект «Легенды космоса»

Со 2 апреля в Озерске проходят мероприятия муниципального информационно-просветительского проекта, который реализуется по инициативе Дворца творчества детей и молодёжи. Центральным событием проекта станет приезд делегации космонавтов, учёных и преподавателей, занимающихся вопросами освоения космоса и авиации.

Следует отметить, что 28 марта на заседании Совета по благотворительности ФГУП «ПО «Маяк» были подведены итоги открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озёрского городского округа благотворительных социально значимых проектов. Одним из победителей конкурса в номинации «Образование» стал информационно-познавательный проект «Легенды космоса» Дворца творчества детей и молодёжи.

Отправной точкой для разработки проекта стали несколько знаменательных дат этого учебного года: 160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского, 60 лет со дня запуска в СССР первого в мире искусственного спутника Земли, 55-летие полёта В.В. Терешковой, 20-летие нахождения МКС на орбите Земли, 30-летие программы «Буран», 70-летие ФГУП «ПО «Маяк» и 100-летие системы дополнительного образования России.

По замыслу авторов, проект содержит в себе реализацию цикла тематических мероприятий и творческих конкурсов, направленных на расширение представлений детей об освоении космического пространства, о достижениях в отечественной науке. Одна из ведущих идей проекта – создание образовательной среды для активизации познавательной активности детей, профориентации старшеклассников, воспитания патриотизма и уважения к людям науки.

В течение месяца в школах будут проходить тематические классные часы на тему «Космический апрель», а также Гагаринский урок «Космос – это мы», посвящённые юбилейным датам: 55-летию полета в космос Валентины Терешковой, 20-летию нахождения МКС на орбите Земли, 30-летию программы «Буран». Кроме того, со 2-е по 30-е апреля запланированы различные мероприятия на базе учреждений дополнительного образования.

Дворец творчества детей и молодежи проводит для обучающихся шестых классов тематическую беседу-иллюстрацию «Через тернии к звездам» с посещением обсерватории ДТДиМ. Станция юных техников примет на своей базе более 300 учащихся третьих классов. Ребята примут участие в тематическом мероприятии «Детям о космосе». 9 апреля Централизованная система детских школьных библиотек проводит для школьников с 1-го по 5-й класс IV Космический марафон, посвященный Дню космонавтики «Вперед, на Марс». В выставочном зале ДТДиМ» с 12 по 30 апреля будет работать выставка детского художественного творчества «Я рисую космос».

Центральным событием проекта «Легенды космоса» станет приезд в Озерск делегации космонавтов, учёных и преподавателей, занимающихся вопросами освоения космоса и авиации, ведущими специалистами МГУ и УГАТУ, членами Федерации Космонавтики России и Республики Башкортостан.

В составе делегации округ планируют посетить дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Ковалёнок, вице-президент Федерации космонавтики России Вячеслав Бардёнков, ветеран космонавтики Вячеслав Довгань, начальник отдела, доцент кафедры авиационных двигателей Уфимского Государственного авиационного технического университета Сергей Каменев, руководитель лаборатории космического мониторинга ГАИШ Владимир Липунов, исполнительный директор Башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики России Сергей Плюхов, начальник отдела по связям с общественностью Федерации космонавтики России Виктория Склярова, ветеран космонавтики, космонавт – испытатель СССР Урал Султанов.

Почетные гости примут участие в трех мероприятиях проекта под названием «Притяжение звёзд»:

– 11 апреля в 19 часов в малом зале ДТДиМ состоится вечер встречи с жителями Озерского городского округа.

– 12 апреля на площадках четырёх общеобразовательных организаций – лицеев №№ 23 и 39, в школах №№ 24 и 29 гости встретятся с учащимися 7-8 классов.

– 12 апреля в 16:30 часов в большом зале ДТДиМ состоится торжественный вечер-встреча, в которой примут участие озерские старшеклассники и педагоги.

Справочно:

Cостав делегации:

Бардёнков Вячеслав Васильевич - вице-президент по связям с региональными и местными организациями космонавтики, ответственный секретарь Федерации космонавтики России. Действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского. Полковник ВКС. Служил на космодроме БАЙКОНУР. Исполнял обязанности начальника станции радиоконтроля орбиты, начальника отделения траекторных измерений.

Довгань Вячеслав Георгиевич - ветеран космонавтики, генерал-майор ВКС в отставке, кандидат военных наук, профессор. Автор более 120 научных трудов в области военно-медицинской и космической техники. Водитель экипажа «Луноходов» в 1970-1973 годах. В октябре 1974 года был назначен на должность военного инженера по медицинской аппаратуре клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко. С января 1982 года и до увольнения в запас служил главным инженером, заместителем по научно-испытательной работе начальника филиала научно-исследовательского института военной медицины Министерства обороны. В 1984 году принимал участие в исследовательских учениях по применению нейтронного оружия на Семипалатинском полигоне. В 1985 году принимал участие в боевых действиях в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане.

Каменев Сергей Иванович - начальник отдела, доцент кафедры авиационных двигателей ФГБОУ ВО «Уфимского государственного авиационного технического университета».

Ковалёнок Владимир Васильевич - дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-полковник авиации, профессор. Проходил полный курс общекосмической подготовки к полетам на кораблях типа «СОЮЗ» и орбитальных станциях «САЛЮТ», участвовал в 3 космических полётах общей продолжительностью 215 суток.

Липунов Владимир Михайлович - ученик известного атомщика Я.Б.Зельдовича, доктор физико-математических наук, профессор астрофизики МГУ. Руководитель лаборатории космического мониторинга ГАИШ. Команда, работающая в проекте «МАСТЕР», с помощью телескопов-роботов сделала более 1500 открытий новых объектов. Автор более 100 научных работ, в т.ч. монографии «Астрофизика нейтронных звезд». С 1988 года является Членом Союза писателей России.

Плюхов Сергей Иванович - исполнительный директор Башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики Российской Федерации. Участвовал в Тихоокеанской океанографической экспедиции ТОГЭ, нёс службу на корабле класса Контрольно Измерительного Комплекса «Сибирь» под командованием контр-адмирала Ю.И.Максюты. Обеспечивал сопровождение пусков пилотируемых космических аппаратов в акватории мирового океана. Принимал участие в испытаниях баллистических ракет морского – подземного базирования.

Склярова Виктория Борисовна - 15 лет руководит отделом по связям с общественностью Федерации космонавтики Российской Федерации.

Султанов Урал Назибович - ветеран космонавтики, космонавт – испытатель СССР, Заслуженный летчик – испытатель РФ. Имеет налет более 4000 часов на 48 самолетах и их модификациях. Почти 10 лет работал летчиком-испытателем Летно-испытательного центра. Всего в разное время установил 10 мировых авиационных рекордов. Проходил подготовку по программе «БУРАН». В 2012 году именем Урала Султанова названа Международная Аэрокосмическая школа в Республике Башкортостан.

http://www.ozerskadm.ru