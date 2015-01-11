На Южном Урале за сутки потеплеет до +14

11 апреля в Челябинскую область придет, наконец, настоящее весеннее тепло.

По сведениям челябинского Гидрометцентра, в среду в регионе ожидается дождь, при этом на улице будет уже гораздо комфортнее — от 9 до 14 градусов — и ветрено. Отдельные порывы ветра могут достигать от 15 до 20 м/с.

В четверг, 12 апреля, вновь похолодает. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. В ночь на четверг температура за окном составит -2, +3. Днем будет до +7.

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