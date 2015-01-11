Наши спортсмены показали себя в Абзаково

03-07 апреля 2018г. на горнолыжном комплексе «Абзаково» под г. Магнитогорском прошли соревнования по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов на кубок «Абзаково» в 3х дисциплинах: Супер-гигант, Слалом-гигант и специальный слалом.

От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Зырина Ольга, Логинов Игорь, Кулешов Владимир, Лыткин Сергей , В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали: супер гигант – Зырина Ольга-2 место, Слалом гигант:--ЗыринаОльга-3место,Лыткин Сергей-1 место. Специальный слалом: Зырина Ольга-2место,Кулешов Владимир-3 место В эти же дни на ГЛЦ «Абзаково» с чередованием стартов прошел 9 заключительный этап кубка России Русмастерс по горным лыжам среди любителей и ветеранов в 3х дисциплинах: Супер-гигант, Слалом-гигант, Специальный слалом. В своих возрастных группах призерами стали: .

Супергигант- Зырина Ольга-2 место, Кулешов Владимир-3 место, Лыткин Сергей-1место

Слалом-гигант: Зырина Ольга-2 место, Лыткин Сергей-1 место, Слалом: Лыткин Сергей -1 место, Зырина Ольга-2 место, По итогам всех этапов кубка России «Русмастерс» сезона 2017-2018 года в общем зачете в своих возрастных группах Зырина Ольга заняла 3место, Федорович Ольга заняла 2 место, Лыткин Сергей занял 2 место.