Вниманию общественных объединений и активных граждан!

Собрание депутатов и Общественная палата Озерского городского округа проводят III Общественный форум «НКО: от идеи – к действию!».
Форум призван выполнить следующие задачи:
1. Анализ наиболее успешных форм деятельности общественных объединений в решении проблем округа.
2. Обмен опытом работы представителей общественных объединений по эффективному взаимодействию с органами МСУ и бизнесом.
3. Разработка предложений по развитию гражданской активности населения в решении важнейших социально значимых вопросов и создания положительного социального фона в Озерском городском округе.
Программа:
11.00 Открытие форума Пленарное заседание
12.00 Работа секций:
1. Секция «Социальное проектирование: фандрайзинг – способы привлечения средств» (Завьялова Н.И., г. Челябинск)
2. Секция «Социально-образовательные проекты Агентства стратегических инициатив » (Василевский А.В., г. Екатеринбург)
3. Секция «Волонтеры Южного Урала» (А.В. Носков, г. Челябинск)
14.00 Доклады по итогам работы секций Обсуждение Подведение итогов Форума
Мероприятие состоится 21 апреля 2018 года в 11:00 часов в ДК «Строитель» (регистрация участников с 10.30) и приурочено к Дню местного самоуправления.
Приглашаются все желающие.
Ключевые теги: Собрание депутатов, общественная палата, форум.
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