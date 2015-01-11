Вниманию общественных объединений и активных граждан!

Собрание депутатов и Общественная палата Озерского городского округа проводят III Общественный форум «НКО: от идеи – к действию!».

Форум призван выполнить следующие задачи:

1. Анализ наиболее успешных форм деятельности общественных объединений в решении проблем округа.

2. Обмен опытом работы представителей общественных объединений по эффективному взаимодействию с органами МСУ и бизнесом.

3. Разработка предложений по развитию гражданской активности населения в решении важнейших социально значимых вопросов и создания положительного социального фона в Озерском городском округе.

Программа:

11.00 Открытие форума Пленарное заседание

12.00 Работа секций:

1. Секция «Социальное проектирование: фандрайзинг – способы привлечения средств» (Завьялова Н.И., г. Челябинск)

2. Секция «Социально-образовательные проекты Агентства стратегических инициатив » (Василевский А.В., г. Екатеринбург)

3. Секция «Волонтеры Южного Урала» (А.В. Носков, г. Челябинск)

14.00 Доклады по итогам работы секций Обсуждение Подведение итогов Форума

Мероприятие состоится 21 апреля 2018 года в 11:00 часов в ДК «Строитель» (регистрация участников с 10.30) и приурочено к Дню местного самоуправления.

Приглашаются все желающие.