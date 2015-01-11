13 апреля состоится волейбольный турнир среди девушек «Спортивная весна»

Завтра 13 апреля в КСК "Лидер" в 15:00 часов начнется волейбольный турнир среди девушек в рамках первого Межмуниципального турнира обучающихся в общеобразовательных учреждениях "Спортивная весна - 2018". В турнире примут участие команды не только из Озерска, но из Снежинска, Кыштыма и Касли. Планируется, что школьников придёт поприветствовать глава округа Евгений Щербаков.

Приглашаются болельщики.

Посмотреть турнир также можно будет на нашем сайте в режиме онлайн - http://ozersk.ru/?do=static&page=streetcam&object=5