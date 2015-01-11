В спортивном календаре Озерска появился новый турнир

ак отметил начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов спартакиада школьников «Спортивная весна» рассчитана на учащихся с восьмого по одиннадцатый классы:

– В прошлом году совместно с управлением образования мы предложили организовать данный турнир, и этой весной мы его проводим первый раз. В течение учебного года в муниципальных образованиях проходят спартакиады среди учащих, и по всем видам спорта, особенно по игровым, по итогам соревнований определяются школьные команды-победители среди юношей и девушек. Итоги школьных спартакиад подводятся именно весной, и мы решили в апреле на озерской площадке организовать спортивную встречу для этих команд. Идея заключалась в том, чтобы округ представляла не сборная команда, а именно команда конкретной школы, которая в этом году стала сильнейшей у себя дома. Поскольку наши ближайшие соседи это Снежинск, Касли и Кыштым, то эти города мы и пригласили к участию в турнире.

В этом году в турнире приняли участие более ста старшеклассников. Возможно, что в дальнейшем в турнирный график будут также включены соревнования по мини футболу. Главная задача организаторов заключается в популяризации игровых видов спорта среди школьников. Как подчеркнул Артур Гаврилов, хотелось бы, чтобы со временем турнир стал престижным, чтобы у него появились свои традиции, а для школьных команд стала бы почётной возможность представлять на нём не только свою школу, но и свой округ.

Итоги соревнований турнира «Спортивная весна -2018» (13-15 апреля):

13 апреля волейбол девочки: 1 место - г.Касли, 2 место - г.Озерск, 3 место - г.Снежинск

14 апреля басктебол мальчики: 1 место - г.Озерск, 2 место - г.Снежинск, 3 место - г.Кыштым

15 апреля баскетбол девочки: 1 место - г.Кыштым, 2 место - г.Снежинск, 3 место - г.Озерск.

21 апреля в спортивном комплексе «Дельфин» состоятся соревнования по волейболу среди юношеских команд.

Наградная атрибутика для победителей турнира «Спортивная весна-2018» была предоставлена торговой компанией «Зелёный дом» и производственным объединением «Химсталькомплект».

Управление по физической культуре и спорту выражает благодарность своим социальным партнёрам за долговременное сотрудничество, поддержку детских, школьных и спортивных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди детей и молодёжи.

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