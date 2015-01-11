Озр Дэнс Фест — 2018. Прямо сейчас онлайн на нашем сайте

Вещание из фойе (с 11:00) - http://ozersk.ru/?do=static&page=streetcam&object=25 Вещание с главной сцены (с 15:00) - http://ozersk.ru/?do=static&page=streetcam&object=26

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