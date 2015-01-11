Более 800 детских лагерей откроется на Южном Урале этим летом

Нынешним летом в Челябинской области будет работать более 800 детских лагерей разного типа. Большая часть из них – 739 – с дневным пребыванием. Кроме того, юных жителей региона смогут принять 69 загородных оздоровительных центров, 11 палаточных и 2 лагеря труда и отдыха.
На данный момент готовы к приемке более 600 лагерей. Глава региона потребовал от своих подчиненных серьезно подойти к подбору сотрудников и техперсонала для работы с детьми.
«Детский оздоровительный отдых – это крайне важный вопрос, который требует пристального внимания, особенно если это касается безопасности. Все риски должны быть минимизированы, а персонал, работающий с детьми, должен соответствовать требованиям и быть подготовленным к работе в чрезвычайной ситуации», – сказал Борис Дубровский.
Безопасность на территории детских лагерей будут обеспечивать полицейские.
https://www.cheltv.ru/bolee-800-detskih-lagerej-otkroyutsya-na-yuzhnom-urale-etim-letom/
Ключевые теги: Южный Урал, детский летний отдых, лагеря.
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