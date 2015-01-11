Южноуральским фронтовикам установят новые памятники на могилах

В Челябинской области началась работа по изготовлению и установке новых надгробий на могилы фронтовиков, сообщает сайт губернатора Челябинской области.
Для того, чтобы вашему родственнику-ветерану обновили надгробие, нужно написать заявление и отнести его управление социальной защиты населения по вашему месту жительства. Если родственник скончался до 12 июня 1990 года – то изготовлением и установкой памятника занимается министерство социальных отношений. Позже – военный комиссариат.
В минсоце подчеркивают, что установка памятников осуществляется по мере поступления денежных средств из областного бюджета и по дате постановки граждан на учет. К заявлению от вас потребуют пакет документов: справку о том, что умерший являлся участников Великой Отечественной войны; копию свидетельства о смерти участника ВОВ; справку с места захоронения и фотографию умершего размером 9х12.
«Нам необходимо провести тщательную реконструкцию мемориалов и обелисков в каждом населенном пункте. Территорию памятников необходимо облагородить и закрепить за трудовыми коллективами, школьниками, общественными объединениями, чтобы она выглядела прилично не только в праздничные дни», – напомнил в канун Дня Победы губернатор Борис Дубровский.
http://www.chel.aif.ru/society/yuzhnouralskim_frontovikam_ustanovyat_novye_pamyatniki_na_mogilah
Ключевые теги: ВОВ, Челябинская область, могилы фронтовиков.
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