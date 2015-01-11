На этой неделе в Озерске прошли учения в торговом центре «Фестиваль»

В городе Озёрске Челябинской области на объекте с массовым пребыванием людей - торгово-развлекательном центре "Фестиваль" - прошли плановые масштабные учения пожарно-спасательного гарнизона.

Основной целью учений явилась отработка действий по поиску людей в здании, их эвакуациии подачи огнетушащих средств в очаг возгорания. По легенде учений пожар начался в игровой зоне на втором этаже. В оговоренное ранее время с помощью генератора дыма заставили сработать внутреннюю пожарную сигнализацию. Работники центра и посетители эвакуировались из здания самостоятельно, здание было обесточено, после чего к выполнению задания приступили звенья газодымозащитной службы. Поиск оставшихся людей в залах кинотеатров и вывод их на свежий воздух увенчался успехом.

Еще одна цель тренировки - отработка взаимодействия с персоналом торгового центра и экстренными службами округа. На место вызова прибыли экипаж скорой медицинской помощи, работники муниципальной аварийно-спасательной службы, аварийная бригада газовой службы, представители УМВД по ЗАТО Озёрск. Всего в учениях было задействовано 83 человека личного состава, 15 единиц пожарно-спасательной техники, а также 4 единицы автомобильной техники служб города.

Огнеборцы заходили в здание центра сразу с трех сторон. Также по плану учений воду нужно было подать на кровлю здания. Взмыла в небо пожарная лестница. В люльке двое пожарных – началась условная подача воды на кровлю. Начал работать автомобиль газодымозащитной службы, где звенья, вернувшиеся из здания могли поменять баллоны с воздухом, пока их на передовой сменили коллеги. У стен центра разворачивают прыжковое спасательное устройство, так называемый "куб жизни", отдалённо напоминающий детский батут. Зеваки снимают все на камеры мобильных телефонов. А в небе над всем этим парит беспилотный летательный аппарат с символикой МЧС России. Его задача – мониторинг ситуации сверху на случай обрушения конструкций кровли.

Последний этап учений – проверка пожарных гидрантов с пропуском воды. "Пошла водичка", - слышно среди зрителей…

Учения проведены, итоги подведены, недочеты будут устраняться. Главное, чтоб это навсегда осталось только на уровне тренировки.

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4007429-v-ozerske-proshli-ucheniya-v-torgovom-centre-festival.html