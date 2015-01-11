На Урале к ЧМ-2018 по футболу открыли первый капсульный отель

Гостиницу необычного формата, где можно провести ночь в индивидуальной капсуле-ячейке, как в космическом корабле из фильма "Пятый элемент", открыли в Екатеринбурге.

Гости уже начали осваивать новинку, но массовое заселение ожидают ближе к играм ЧМ по футболу: все места на этот период уже забронированы.

Опробовать отель из будущего решили и корреспонденты "РГ". Мне досталась капсула за номером 005. С открытой светящейся дверью, она и впрямь напоминала картинку из фантастического фильма. Что-то вроде светящейся пластиковой мыльницы. Внутренне наполнение так же вдохновляет: удобная белоснежная постель, телевизор, кондиционер, вай-фай и даже маленький сейф. Окна, понятно, никакого. Вместо него - зеркало. Поесть и помыться можно в отдельных помещениях. К постельным принадлежностям прилагаются и полотенца. Чай и кофе - бесплатно. "Это не гостиница, где за номер придется выложить приличную сумму, но и не хостел, где придется жить в одной комнате с большим количеством людей, а что-то среднее", - поясняет владелица Лилия Дербах.

Главное достоинство - возможность комфортно провести ночь за невысокую цену: одноместная ячейка обойдется в 650 рублей, двухместная, да еще и с телевизором - немногим больше тысячи. Владельцы отеля признаются, что работают в формате эксперимента. Под него обустроили полуподвальное помещение в сталинском доме недалеко от железнодорожного вокзала. Установили пока только 12 пеналов, сделанных по японским технологиям.

Стоит ли расширяться - покажет будущее.

https://rg.ru/2018/04/24/reg-urfo/v-ekaterinburge-otkryli-pervyj-kapsulnyj-otel.html