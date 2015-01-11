На субботник вышли дружно – вместе с шефами

28 апреля в Детском эколого-биологическом центре состоялся традиционный весенний субботник. Привести в порядок территорию площадью в пять гектаров помогли шефы учреждения – сотрудники ФГУП «ПО «Маяк».

Огромную территорию Центра нашему коллективу самостоятельно убрать не под силу. Было приятно, что к нам присоединились наши добрые друзья - сотрудники энергоцеха (руководитель Зеленский В. И.) и цеха сетей и подстанций (начальник Фазуллин Б. Н.) ФГУП «ПО «Маяк» - всего пришли более 50 человек, - рассказала о мероприятии директор ДЭБЦ Наталья Косажевская.

Шефы убрали территорию от листвы, мусора, веток. Были обрезаны сухие ветки и спилены старые деревья, в конюшне отремонтирован рабочий инвентарь, в теплицах демонтированы трубы. В итоге участники субботника загрузили и вывезли четыре самосвала мусора.

- Все вместе мы потрудились на славу. Такой уборки Центр не видел никогда. Спасибо нашим помощникам- шефам за проделанную работу!

Фото ДЭБЦ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35759/