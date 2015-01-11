Здоровье ветеранов проверят в Челябинской области

Массовая диспансеризация пройдет на территории Челябинской области, в рамках которой планируют уделить особое внимание здоровью ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения по региону.

В субботу, 5 мая, во всех медицинских организациях области планируют провести день открытых дверей для прохождения диспансеризации. Для всех ветеранов обследование будет проходить вне очереди.

Помимо этого, во многих учреждениях будут проходить консультации по сбору аптечки на дачный период, обучение выявлению признаков инсульта и инфаркта, а также по оказанию помощи при неотложных состояниях.

Все обследования будут проводиться за счет средств обязательного медицинского страхования. При обращении необходимо иметь при себе полис и паспорт.

https://iz.ru/739043/2018-05-03/zdorove-veteranov-proveriat-v-cheliabinskoi-oblasti