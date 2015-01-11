О праздновании Дня Победы

9 мая в Озерске на площади им. Ленина пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 09:50 состоится выход на площадь им. Ленина воинских подразделений озерского гарнизона. Парад, посвящённый празднованию Дня Победы, начнётся в 10:00 часов. После торжественного приёма парада, в память о героях Великой Отечественной войны, состоится шествие колонны Бессмертного полка.

Формирование колонны Бессмертного полка будет проходить с 09:00 до 09:45 на перекрестке ул. Лермонтова и пр. Ленина (около здания старой пожарной части). Для участия в колонне Бессмертного полка возьмите фотографию своего солдата на штендере.

9 мая торжественным маршем по площади им. Ленина пройдут парадные расчёты воинских частей озерской дивизии, учащихся и студентов образовательных организаций округа, состоится конкурс строя и песни, а также парад специализированной военной техники.

В 11:30 праздничную программу на пл. Ленина продолжит выступление передвижной агитбригады, подготовленное коллективом гарнизонного клуба. В сквере им. А.Б. Логинова в 11:30 начнётся театрализованная программа «Солдатский привал». 9 мая в 20:00 часов у ДК "Маяк" на площади им. Б.В. Броховича состоится концерт «О Мире, о Победе, о Любви…», который завершится в 22:00 часа праздничным салютом.

Напоминаем, что по установленной в Озерске традиции 8 мая в 20:00 часов у мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдут патриотическая акция «Помни меня» и воинский ритуал «Вечерняя зоря».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35784/