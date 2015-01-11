Синоптики предупредили южноуральцев о сильном порывистом ветре

В Челябинской области сегодня, 7 мая, объявлен желтый уровень опасности из-за сильного порывистого ветра.
По информации синоптиков, днем в большинстве районов пройдет небольшой, местами – умеренный дождь, порывы юго-западного – северо-западного ветра могут достичь 21 метра в секунду. Воздух прогреется до 11-16, на юге области – до 20 градусов.
Из-за прогнозируемого усиления ветра автомобилистам рекомендуется парковать транспорт вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, пешеходам – обходить рекламные щиты.
Добавим, 7 мая в юго-восточных районах Челябинской области местами ожидается высокий уровень возникновения лесных и природных пожаров.
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Ключевые теги: Челябинская область, ветер, прогноз.
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