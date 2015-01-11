Сводка аварийности с 22 апреля по 6 мая 2018 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период с 22 апреля по 6 мая 2018 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 26 дорожно – транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 453 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 9 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;

12 водителей управляли транспортным средством, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

7 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам;

23 пешехода нарушили Правила дорожного движения, в том числе 4 ребенка;

14 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

43 водителя были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

Задержано 2 лица по подозрению в совершении преступлений, из них 1 по ст. 264.1 УК РФ.

Уважаемые участники дорожного движения!

В Уголовный Кодекс РФ включена статья 2641 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», согласно которой лицо, управляющее автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, находящееся в состоянии опьянения, уже подвергнутое административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса, наказывается штрафом в размере от 200.000 до 300.000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 – го года до 2 – х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 - х лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3- х лет, либо принудительными работами на срок до 2 - х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 - х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 - х лет.

Управление автомобилем – это всегда большая ответственность и определенный риск. Поэтому пьянство и вождение автомобиля не совместимы. И тот, кто это осознает, сможет избежать больших неприятностей, а, может, еще и спасет чьи-то жизни.

Уважаемые водители, найдите в себе силы, чтобы суметь понять, насколько опасно вождение автомобиля в не трезвом состоянии!

Будьте благоразумны. За последствия придется дорого расплачиваться!

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко