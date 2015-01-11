5 мая состоялся 5-й юбилейный Театр чистых эмоций

Несколько месяцев кропотливой работы, долгие, порой изматывающие тренировки и репетиции, форс-мажоры, приятные и не очень сюрпризы…и вот 5-й юбилейный Театр чистых эмоций 5 мая отгремел на сцене Театра драмы и комедии «Наш дом»!

Иной раз хочется заглянуть в головы сценаристов! Ведь это нужно было придумать! Заразить идеей профессиональных актёров и участников арт-школы Светланы Худяковой Станция 74! И, наконец, воплотить! Сэр Джеймс Барри и вообразить не мог, что герой его произведения Питер Пен, к примеру, сможет действительно летать над сценой в театральной постановке, плясать со своей тенью и откалывать акробатические номера! Капитан Крюк ударит по струнам гитары, и зрители услышат до боли знакомые аккорды одной из песен Нирваны, а бабушку злодея мастерски и очень-очень смешно сыграет именитый актёр Владимир Азимов.

Действо состояло из 2-х частей, каждый номер действительно потрясал воображение! Световое шоу, представление на полотнах, массовый танец и соло, песни, огромная кукла кровожадного крокодила…и многое, многое другое! Между тем, каждый зритель был вовлечен в процесс!

Без преувеличения можно отметить удачность выбора актёра на роль мальчика, который не хотел взрослеть! Питера Пена сыграл Василий Казанцев, год назад окончивший Екатеринбургский государственный театральный институт и по распределению попавший в озёрский театр.

Во время антракта нам удалось поговорить с актёром и задать несколько вопросов:

- Василий, легко ли было вживаться в роль?

- Достаточно легко, ведь я сам ещё, можно сказать, не вышел из детского возраста(актёру 22 года). Да и вообще мне кажется, актёры – это такие вечные дети.

- Почему именно вы получили эту роль?

- Возможно, я просто оказался наименее загружен, чем другие актёры. Или просто из всей труппы я оказался наиболее подходящим для этой роли.

- Как заявили сценаристы и организаторы шоу, это танцевально-театральное представление, рассчитанное, как на детей, так и на взрослых. Чему учит эта сказка?

- Знаете, в большинстве мультиков и сказок есть умные взрослые мысли, которые, пока, не понимают дети. Так и здесь, в произведении о Питере Пене, главная мысль в том, что не стоит слишком рано взрослеть. Нужно насладиться детством!

Как оказалось, некоторые озерчане спохватились слишком поздно, и в день премьеры им достались билеты только на балкон. По словам Светланы Худяковой, повтор шоу обязательно состоится! Осенью ли, или в другое время года…Озёрск.ру обязательно даст знать! Следите за нашими новостями!

Фото Дениса Васильева

Александра Лебедева