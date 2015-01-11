Гидрометцентр предупредил южноуральцев о ночных заморозках 10 и 11 мая

Заморозки ожидаются в Челябинской области в ближайшие двое суток, сообщают в Гидрометцентре России.

«Ночью и утром 10—11 мая местами в Челябинской и Свердловской областях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы (температура до -3°)», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее метеорологи пообещали южноуральцам жаркое и дождливое лето.

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