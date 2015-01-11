В апреле в России резко подорожал бензин

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), темпы роста цен на бензин и дизельное топливо в минувшем апреле были самыми высокими с начала текущего года.

По данным Росстата, с 26 марта по 26 апреля розничные цены на бензин Аи-92 выросли в России на 60 коп., достигнув уровня 38,65 руб. за литр в среднем по стране. За I квартал 2018 года подобных темпов роста не наблюдалось. Более того, за первые три месяца года стоимость горючего даже снизилась на 0,02 руб. В апреле же, к примеру, бензин Аи-95 подорожал до 41,65 руб. за литр.

В свою очередь дизельное топливо (ДТ) подорожало на 63 коп. до 41,66 руб. за литр. Удивительно, но цены в стране на Аи-95 и дизельное топливо сегодня практически сравнялись, чего никогда не отмечалось, поскольку всегда ДТ по цене всегда было ближе к Аи-92, но никак не к Аи-95.

Любопытно отметить, что по данным официальной статистики, цены на заправках в Москве растут в два раза быстрее, чем в среднем по стране. Также по данным Росстата, общая инфляция с начала года к концу апреля составила 1,2%, при этом бензины Аи-92 и Аи-95 за это же время выросли в цене на 1,5%, а дизельное топливо — на 2,2%.

Эксперты нефтяного рынка обвиняют в этом правительство и крупные нефтяные компании. По их мнению, сегодня гораздо выгоднее экспортировать нефтепродукты, чем продавать их на российском рынке. Именно по этой причине в ближайшие недели темпы роста на топливо будут только ускоряться.

Напомним, в начале апреля независимые трейдеры нефтепродуктов направили правительству России письмо, в котором пожаловались на неконтролируемый рост цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке. Но, очевидно, их призывы обратить внимание на проблему роста цен на топливо в стране так и остались не услышанными «на верху». По крайней мере, статистика апреля свидетельствует именно об этом.

Челябинская область

Что касается Челябинской области, то топливо в апреле, как и предполагалось, выросло и здесь. Причем цены на бензин в регионе практически сравнялись со столичными. Так, в среднем по области Аи-92 стоит 35 руб. 50 коп. за литр, Аи-95 – 38 руб. 45 коп., Аи-98 – 43 руб. 90 коп., а ДТ – 38 руб. 65 коп.

Здесь следует отметить, что стоимость бензина и ДТ на конкретных заправках Челябинской области может варьироваться. Вышеприведенные цены давались на основе трех главных поставщиков бензина на АЗС региона – «Газпромнефть», «Роснефть» и «Татнефть».

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России объяснило увеличение цен на бензин ростом стоимости топлива на оптовом рынке. По утверждению пресс-службы УФАС, сейчас заканчиваются старые запасы на нефтебазах, которые были сформированы до вступления в силу новых акцизов с 1 апреля, поэтому и выросли цены на бензин на Южном Урале.

https://www.cheltv.ru/v-aprele-v-rossii-rezko-podorozhal-benzin/