Из будней спасателей… В закрытой квартире найдено тело

10 мая 2018 г в 10.14 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от озерчанки с просьбой вскрыть дверь квартиры ее сына (33 года), который двое суток не отвечает на звонки и стук в дверь. На место происшествия оперативно выехала дежурная смена спасателей.

В 10.42 спасатели слесарным инструментом вскрыли дверь квартиры. В квартире обнаружили хозяина, висящим в петле. Тело передали представителям УВД.