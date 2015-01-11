Вниманию некоммерческий организаций Озерского городского округа!

Напоминаем, что прием документов на Муниципальный конкурс социальных проектов 2018 года заканчивается 14.05.2018 г.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
- поддержка деятельности в сфере образования и науки, развитие личности;
- развитие общественных молодежных институтов, волонтерского движения, деятельность по формированию активной гражданской позиции в молодежной среде;
- социокультурная деятельность, направленная на укрепление преемственности поколений, создание новых городских традиций, создание позитивного образа округа;
- популяризация здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений, укрепление семейных ценностей.
Согласно утвержденному Положению, на участие в конкурсе имеют право социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением казенных учреждений).
Всем, кого заинтересовала данная информация, просьба обращаться в Администрацию ОГО, кабинет 214.
Ключевые теги: социальные проекты, конкурс, ОГО.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать