Вниманию некоммерческий организаций Озерского городского округа!

Напоминаем, что прием документов на Муниципальный конкурс социальных проектов 2018 года заканчивается 14.05.2018 г.

Конкурс проводится по следующим направлениям:

- поддержка деятельности в сфере образования и науки, развитие личности;

- развитие общественных молодежных институтов, волонтерского движения, деятельность по формированию активной гражданской позиции в молодежной среде;

- социокультурная деятельность, направленная на укрепление преемственности поколений, создание новых городских традиций, создание позитивного образа округа;

- популяризация здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений, укрепление семейных ценностей.

Согласно утвержденному Положению, на участие в конкурсе имеют право социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением казенных учреждений).

Всем, кого заинтересовала данная информация, просьба обращаться в Администрацию ОГО, кабинет 214.