Челябинский губернатор согласовал увольнение еще одного мэра

Совет депутатов Юрюзани (Катав-Ивановский район Челябинской области) отправил в отставку мэра Сергея Замятина.

Такое решение принято накануне после второго подряд «неуда» по итогам работы главы и по согласованию с губернатором Борисом Дубровским, сообщил руководитель управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков.

«На имя губернатора от депутатов поступило письмо о том, что они по итогам сессии в апреле поставили главе второй „неуд“. И просили согласие на решение об увольнении. Губернатор депутатов поддержал. Подготовили соответствующее письмо и направили депутатам. Чтобы они действовали исключительно в интересах населения и строго в рамках закона», — добавил Виталий Шиков.

К работе Сергея Замятина предъявляли претензии областные власти, в мэрии проводились обыски и выемки документов. Тем не менее он не стал писать заявление о добровольной отставке на имя губернатора Бориса Дубровского, как сделал его коллега из Миасса Геннадий Васьков, а дождался решения совета депутатов.

https://ura.news/news/1052334958