Росстат проверит, как питаются жители Челябинской области

Росстат заглянет в продуктовую корзину южноуральцев: с 17 мая по 15 июня жители 880 домохозяйств Челябинской области будут опрошены на предмет качества питания.

Будущие участники статистического исследования проживают в Миассе, Озерске, Снежинске, Сатке, Трехгорном, Троицке, Челябинске, Чебаркуле, Аше, Верхнеуральске, Златоусте, Карталах, Каслях, Копейске, Коркино, Кыштыме, Магнитогорске и Южноуральске, в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Красноармейском, Сосновском, Увельском и Чебаркульском районах.

«Результаты наблюдения послужат основой для разработки мер государственной политики по укреплению здоровья населения и по профилактике заболеваний, связанных с питанием, и для оценки эффективности программ по здоровому образу жизни населения», — пояснили в Челябинскстате.

Адреса домашних хозяйств для участия в опросе были отобраны случайно. С 17 мая по 15 июня в дверь может постучать незнакомый человек и представиться работником органа государственной статистики. Следует знать, что интервьюер обязательно должен предъявить соответствующее удостоверение.

Информация, полученная в ходе опроса, будет использована исключительно для получения статистических данных в обобщенном виде и не подлежит разглашению.

http://u74.ru/news/obshhestvo/rosstat-proverit-kak-pitajutsa-zhiteli-chelabinskoj-oblasti-24643.html